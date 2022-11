Schwere Kriegsfolgen – Halten die das durch? Der ukrainischen Wirtschaft ist es zuletzt erstaunlich gut gegangen, trotz Krieg. Doch nun könnten Russlands Raketenangriffe die Hoffnung wieder zerstören. Jan Diesteldorf , Max Hägler

Russische Angriffe auf die Infrastruktur: Arbeiter reparieren am 3. November eine Stromleitung bei Kupiansk in der Region Charkiw, die bis vor kurzem von russischen Truppen besetzt war. Foto: Dimitar Dilkoff (AFP)

Vielleicht ist Andrij Melnyk nicht der schlechteste Indikator, um die wirtschaftliche Lage in der Ukraine deutlich zu machen. Er war bis Mitte Oktober ukrainischer Botschafter in Deutschland, und wenn man ihm in Berlin begegnete, war er meist von einer kleinen Entourage umgeben, die Krawatte trug er sehr korrekt, den Aktenkoffer behielt er im Blick.

Dieser Tage allerdings sieht man Andrij Melnyk eher in Sportkleidung, Fotos auf seinem Kommunikationskanal Twitter zeugen davon: Er trägt jetzt sehr oft Jogginganzug, und er berichtet vom Leben in Kiew. Es ist ein anderes Leben als in Deutschland, ein verdammt anstrengendes. Melnyk hat ein Selfie gemacht, vor einem Wasserbrunnen, dazu schreibt er: «Habe gerade 50 Liter Vorrat gemacht. Reicht für zehnmal duschen.» Er liebe kalte Duschen, kommentiert er noch. Dahinter ein Victory-Zeichen.

Tatsächlich war es schon mal viel besser, beinahe normal in der Hauptstadt des Landes, trotz des Krieges. Kiew war erstes Kriegsziel der Russen, doch in erbitterten Kämpfen schlugen die Ukrainer die Angreifer zurück, bis die ganze Region, Butscha etwa, völlig befreit war. Keine Granate, kein Panzer und schon gar kein Kalaschnikow-Gewehr kann derzeit die Bürgerinnen und Bürger der Metropole erreichen. Luftangriffe aber schon – und diese sind wieder zahlreich geworden in den vergangenen Wochen. Die nächste Phase, wieder eine entscheidende.

Seit dem 24. Februar heulen im ganzen Land beinahe täglich die Sirenen, es gibt seitdem immerzu Angriffe auf die Infrastruktur, auf Kraftwerke und Umspannstationen, auf Funkmasten und die Eisenbahn. Jetzt aber fliegen nicht nur Raketen, abgefeuert meist von Schiffen oder Kampfflugzeugen, sondern auch noch Kamikaze-Drohnen.

Die Intensität der Luftangriffe nehme zu, sagen die Ukrainer – und zwar in dem Masse, wie ihre eigenen Soldaten im Osten und Süden Territorium zurückerobern. Es scheint, als wolle Russland die Ukraine ökonomisch in die Knie zwingen, nachdem Russlands Oberbefehlshaber Wladimir Putin und seine Generäle ihr Kriegsziel verfehlt haben, das Nachbarland schnell zu unterwerfen.

Wolodimir Selenski spricht von «Energieterror»

Und das geschieht, wenn man so will, an einer zweiten Front, die das ganze Land umfasst: dem Alltagsleben mit seiner Infrastruktur, der wirtschaftlichen Substanz. Folgt man den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, wird die Lage vor Beginn des Winters immer prekärer. Am Dienstag traf er in Kiew EU-Energiekommissarin Kadri Simson und bat um Hilfe: 40 Prozent des Energiesystems der Ukraine seien «schwer beschädigt», sagte er im Anschluss in einer Videobotschaft, sprach von «Energieterror» und lastete Russland an, alles zu versuchen, um die verbliebene Normalität des Lebens zu zerstören. Die EU soll nun eine koordinierende Rolle spielen, um die Energieversorgung schnell wiederherzustellen. Vorbild dafür ist die Ukraine-Kontaktgruppe, die am deutschen US-Stützpunkt Ramstein tagt und in der die Unterstützerländer ihre Rüstungslieferungen koordinieren.

So schnell ändern sich die Vorzeichen. Denn eigentlich redeten sie in der Ukraine schon wieder vom Wiederaufbau. Vor gut zwei Wochen, auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds etwa, waren auch ukrainische Vertreter präsent. Die Stimmung sei von erstaunlich viel Optimismus geprägt gewesen, berichten Teilnehmer. Tatsächlich hat sich das Land wirtschaftlich erstaunlich gut geschlagen. Aber wird es auch die neuerliche Welle von Bomben und Drohnen verkraften?

«Die Leistungsbilanz hat sich sehr viel besser entwickelt als zu Beginn des Krieges erwartet. Das ist die grosse Überraschung», sagt zum Beispiel Christian Kopf, der bei der Fondsgesellschaft Union Investment die Kapitalanlagen in Anleihen und Währungen verantwortet und noch einige ukrainische Staatsanleihen aus Vorkriegszeiten im Bestand hat.

Finanzhilfen aus dem Ausland – etwa direkte Überweisungen aus den USA oder Kredite der EU – gepaart mit Kapitalverkehrskontrollen und einem gleichzeitigen Einbruch der Importe haben dazu geführt, dass die Kriegswirtschaft am Laufen bleibt und die Regierung weiter handlungsfähig ist. Bis Ende Oktober sind schon etwa 20 Milliarden Dollar nach Kiew geflossen und haben den Haushalt stabil gehalten.

«Die Finanzhilfen haben unsere Leistungs- und Zahlungsbilanz gerettet», sagt auch Oleksandr Pecherytsyn. Er ist Chef der Forschungsabteilung der Raiffeisenbank in Kiew, des grössten ausländischen Geldinstituts vor Ort. «Wichtig ist jetzt, dass diese Zuwendungen regelmässiger fliessen, Monat für Monat in verlässlicher Höhe», sagt er.

Die Ukrainer sind Meister im Pragmatismus geworden

Am Mittwochnachmittag meldet sich Pecherytsyn am Bildschirm aus seinem Büro in Kiew, das er regelmässig verlassen muss, wenn die Sirenen heulen. Wenn das passiert, arbeitet er im gut ausgestatteten Bunker weiter. Sogar Kundentermine nimmt er dort bisweilen vom Laptop aus wahr. Eingeplante Stromausfälle, um die Netze stabil zu halten, überbrückt die Bank, so gut es geht, mit Generatoren. Viele andere Firmen sind weit in den Westen gezogen, um von dort aus sicher zu arbeiten. Und Fabriken, etwa Autozulieferer im Zentrum des Landes, haben recht angenehme Bunkeranlagen für ihre Beschäftigten errichtet.

Die Ukrainer sind mittlerweile Meister in dieser Art Pragmatismus. Die Frage ist, ob sie das durchhalten, wenn die Intensität an der zweiten Front so hoch bleibt, wenn überall Strom und Wasser knapp werden. Der Bank-Volkswirt Pecherytsyn gibt sich zuversichtlich. 40 Prozent des Energiesystems sind schwer beschädigt? «Das ist eine statische Zahl», sagt er, «in ein paar Tagen wird schon wieder viel davon repariert sein.» Denn die Energieunternehmen hätten vorsorglich Ersatzteile gelagert und Partnerstaaten schon Materiallieferungen zugesagt.

Manch andere sind da kritischer. Hlib Vyshlinsky vom ukrainischen Forschungsinstitut CES etwa hat bislang mit einem Einbruch des Bruttoinlandprodukts von etwa 30 Prozent gerechnet. Eine bemerkenswert geringe Zahl angesichts des Krieges, was auch an den vielen Unternehmen liegt, die immer noch tätig sind. Für 2023 hatte Vyshlinsky sogar eine wirtschaftliche Erholung vorausgesagt. Diese dürfte nun ausfallen, weil Strom und Wasser knapp werden.

In dieser Woche, sagt Vyshlinsky, habe er das selbst erlebt: Um sechs Uhr in der Früh habe es bei ihm in der Region Kiew den ersten geplanten Cut-off gegeben beim Strom, er musste zur Tankstelle gehen, um sich einen warmen Kaffee zu holen. Das war der einzige Ort, in dem die Steckdosen funktionierten. «Immerhin», sagt er, «ging bei uns in der Früh das Wasser, so konnte ich duschen.»

In acht Bezirken – vor allem im Norden und im Zentrum – gebe es derzeit geplante Einschränkungen, die dann auch das Leben in den Fabriken und den vielen Softwarefirmen noch schwerer machen. Nicht mehr nur auf Luftangriffe müssen die Beschäftigten reagieren, sondern oft auch ihre Schichten auf die Nacht verschieben. Die Stromversorgung ist dann stabiler.

Dazu kommt für die Bevölkerung noch ein weiteres Problem: Die Inflationsrate des Griwna, der Landeswährung, liegt bei etwa 25 Prozent. Das ist für eine Kriegswirtschaft nicht extrem, macht der Bevölkerung aber trotzdem sehr zu schaffen. Die Weltbank erwartet zudem einen dramatischen Anstieg der Armut im Land. Der Anteil der Menschen unter der nationalen Armutsgrenze werde auf annähernd 60 Prozent steigen, heisst es in der jüngsten Länderanalyse zur Ukraine.

Ex-Botschafter Andrij Melnyk sieht das jetzt wieder aus der Nähe. Und gibt sich dennoch kämpferisch. Fast täglich postet er Bilder aus dem goldenen Herbst in Kiew. Zum Beispiel das eines Anglers, der trotz eines Raketenalarms in Ruhe am Fluss sitzt. Sein Kommentar: Die «stoische Gelassenheit der Ukrainer», mit der sie dem Raketenterror trotzten, sei unglaublich.

