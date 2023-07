Sexuelle Gewalt im Ukraine-Krieg – «Halt die Klappe, sonst erschiesse ich dich» Ukrainerinnen, die von Russen missbraucht worden sind, erholen sich im Zisterzienserinnenkloster in Freiburg. Sie kämpfen für andere Opfer – und dafür, dass die Täter vor Gericht kommen. Fabienne Riklin

Im Kloster Magere Au in Freiburg finden ukrainische Frauen, die in ihrer Heimat Opfer sexueller Gewalt wurden, bei Schwester Bénédicte Ruhe und Kraft. Foto: Franziska Rothenbühler

Es ist bitterkalt am 19. März 2022. Draussen fallen die Temperaturen auf minus zehn Grad, und auch im Haus von Halyna Tyschchenko ist es nicht viel wärmer. Seit Tagen funktionieren weder die Heizung noch die Stromversorgung. Die Witwe ist in dicke Jacken gehüllt. Ihrer Tochter und der Enkelin ist die Flucht aus Dmytriwka, einem kleinen Dorf elf Kilometer südlich von Butscha, gelungen, bevor die russischen Besatzer kamen. «Dass die Soldaten so schnell so weit in unser Land vordringen, konnte ich mir schlicht nicht vorstellen», sagt die heute 61-Jährige noch immer ungläubig angesichts dessen, was danach passierte.