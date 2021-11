Der Nebel hat uns wieder – Hallo, du sanfter Pirat! Der Nebel folgt uns überall hin, auch ins Innerste unseres Selbst. Kolumnistin Simone Lippuner schreibt in der BE-Post, weshalb sie ihn trotzdem mag. Simone Lippuner

Im Nebelmeer lassen sich mystische Reisen unternehmen. Foto: Getty Images

Lieber Nebel

Du bist einfach unfassbar. Machst dich so lange Zeit rar, ja, verschwindest monatelang aus meinem Leben, lässt nichts von dir wissen – nur um dann eines Morgens richtig hinterhältig vor meinem Küchenfenster aufzutauchen. Noch schlaftrunken, mit dem Kaffee in der Hand, erblicke ich deine Gestalt. Ausser dir sehe ich nicht mehr viel.

Als Erstes nimmst du mir die Sicht in die Ferne. Die Bäume in den Höhen von Biel verschwinden in dir, bestimmt frieren sie in deinen feuchten Klauen. Dann rückst du langsam näher. Kriechst über die Dächer der Stadt, bis du zum Greifen nah bist. Und plötzlich bist du überall, und ich bin mitten in dir. Du raubst mir den Atem, als hätte ich pausenlos die Maske auf. Du trübst meinen Blick, als hätte ich vergessen, die Kontaktlinsen auf meine Augen zu setzen.