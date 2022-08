Untersee – Halbinsel voller Gemüse und Genüsse Die Höri am deutschen Ufer des Untersees ist ein Garten Eden: Was dort wächst und gedeiht, landet auf dem Teller der Feriengäste. Christian Schreiber

Alles schön grün: Blick vom schweizerischen Steckborn über den Untersee hinüber zur deutschen Halbinsel Höri mit Gaienhofen (links) und Horn (Bildmitte). Foto: Getty Images/EyeEm

Willi Böhler vertäut sein Boot am Ufer, schnappt sich die rote Kiste mit den Aalen und marschiert nach Hause. Sein Vater, sein Grossvater und sogar seine Mutter waren schon Fischer hier auf der Höri, der deutschen Halbinsel im Untersee zwischen Stein am Rhein und Radolfzell.

Willi Böhler, Berufsfischer und Mitbegründer des Vereins Bodenseefisch. Foto: Christian Schreiber

Böhler liebt seinen Beruf, auch wenn es am westlichen Teil des Bodensees schon bessere Zeiten mit mehr Fisch und weniger Vorschriften gab. Zusammen mit Kollegen hat er kürzlich den Verein Bodenseefisch gegründet. Dazu passend gibt es ein Label, das dem Gast im Restaurant garantieren soll, dass echter, frischer Fisch aus dem See auf den Teller kommt. «Nicht alle nehmen es so genau. Da kommt der Hecht aus Osteuropa und trotzdem steht Bodensee auf der Karte», sagt Böhler.

Fangfrisch: Willi Böhler mit einer Kiste Aale. Foto: Christian Schreiber

Dabei ist die Höri ein kulinarisches Kleinod. Hier ein Hofladen mit frisch geerntetem Gemüse, dort ein Verkaufswagen, auf dem buntes Obst liegt. Ausserhalb der Ortschaften stösst man auf Felder, wo je nach Jahreszeit Weisskohl und Wirsing, Zucchini und Zwiebeln, Blumenkohl und Bohnen, Kohlrabi und Kürbis gedeihen.

Industrielle Landwirtschaft ist ein Fremdwort

Die offizielle Statistik weist fast 40 Gemüsesorten, ein Dutzend Salate, verschiedene Gewürzpflanzen und Kartoffelsorten für die Höri aus, die auf rund 150 Hektaren wachsen. Industrielle Landwirtschaft ist ein Fremdwort, die Felder und Ställe sind klein. Kurze Wege, frische Ware.

«Bei uns ist der Feriengast im Schlaraffenland. Was er morgens beim Wandern auf dem Feld sieht, liegt abends auf dem Teller», sagt Hubert Neidhart, der in Moos den Grünen Baum betreibt und auch am Herd steht. Sein Markenzeichen ist Fischsuppe aus Hecht, Felchen, Aal und Co. «Ich mache kein Plagiat, sondern eine Interpretation der Bouillabaisse mit Bodenseefisch.»

Neidhart bezieht seinen Fisch schon seit Jahren von Böhler. Jetzt kommen gerade die Kisten mit den Aalen. «Da schauen wir mal, was ich daraus mache», sagt der Koch, der seine Karte danach ausrichtet, was die Fischer an Land ziehen und was gerade auf der Höri wächst.

Alexandra und Udo Löhle haben mehr als 20 Sorten Gemüse und Früchte angebaut. Foto: Christian Schreiber

Einige Landwirte setzen ganz auf Eigenvermarktung. Rund um das Haus von Alexandra und Udo Löhle wachsen Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Pfirsiche, Nektarinen, Renekloden. Insgesamt sind es 21 Sorten Früchte und Obst, die vom Feld in kleine Schalen wandern und auf Käuferinnen warten. Wie man an den Nummernschildern ablesen kann, kommen auffällig viele Feriengäste.

Auch Velofahrer stoppen und shoppen. Das Ehepaar hat einige Kunden aus der Gastronomie und Hotellerie. Langsam setzte bei Wirten, Köchen und General Managern im äussersten Süden Süddeutschlands ein Umdenken ein. Einige seien bereit, für Qualität aus der Region den entsprechenden Preis zu zahlen. «Nicht alle. Aber es ist besser geworden», sagt Udo Löhle.

Wellness und Fischsuppe Infos einblenden Anreise: Mit dem Auto über Stein am Rhein SH auf die Höri. Per Bahn nach Stein am Rhein, weiter mit dem Bus. Übernachten: Residenz Seeterrasse (Öhningen): Privatstrand, moderne Zimmer, sehr gute Fischküche, residenz-seeterrasse.com . Hotel-Gasthaus Hirschen (Horn): die Topadresse auf der Höri mit Suiten, die einen fantastischen Bodenseeblick bieten, hotelhirschen-bodensee.de . Hotel Hoeri (Hemmenhofen): feines Wellnesshotel direkt am See, hoeri-am-bodensee.de . Ferienhaus Oberstaader1 (Öhningen): Ferienwohnung auf höchstem Niveau, oberstaader1.de . Kulinarisches: Falconera (Schienen): das kulinarische Aushängeschild auf der Höri. Johannes Wurer hält einen Michelin-Stern, falconera.de . Weingut Rebholz (Liggeringen), Degustation und Verkauf, rebholz-wein.de . Grüner Baum (Moos): die bekannteste Fischsuppe weit und breit. Slow-Food-Küche. gruenerbaum-moos.de Allgemeine Infos: www.bodenseewest.eu/de

Gerade die Hotels waren lange ein schwieriges Thema auf der Höri. Es fehlte an Esprit und Innovationsfreude. Aber seit ein paar Jahren geht es auch hier aufwärts. Der Feriengast findet auf der rund 45 Quadratkilometer grossen Halbinseln nun eine Handvoll fein geführte, moderne Häuser, darunter das Biohotel Seehörnle, die Residenz Seeterrasse und die Aushängeschilder Hotel Hoeri und Gasthaus Hirschen, das Familie Amann führt, deren Wurzeln in die Schweiz reichen. Seit kurzem verfügt das Haus auch über Wellness- und Panorama-Suiten und einen Spa samt Infinity-Pool.

Ebenso famos ist das Ferienhaus Oberstaader, ein 400 Jahre alter Fachwerkbau, den zwei Schweizerinnen liebevoll gestalteten und auf ein exzellentes Niveau hoben.

Ideale Bedingungen für Weinbau

Da fehlt zum perfekten Feriengenuss nur noch der Wein, der vor rund 100 Jahren von der Höri verschwand, obwohl er Jahrhunderte lang als besonders edel galt, sodass ihn die hiesigen Winzer gar nach Frankreich exportierten. Nachdem die Reblaus die Stöcke kahl gefressen hatte, gab es nur noch ein paar Hobbywinzer auf der Halbinsel.

Vor einigen Jahren allerdings fasste sich Hans Rebholz ein Herz, gab seinen Geschäftsführer-Job bei der GVS Weinkellerei in Schaffhausen auf und kaufte alte Parzellen auf der Höri. Heute steht er glücklich auf den sanften Hügeln, die die letzte Eiszeit schuf, und blickt über seine Rebhänge hinab auf den Bodensee. Rebholz, dessen Name wie eine Berufung klingt, setzt auf Burgunder-Sorten und Müller-Thurgau. «Das Höri-Klima und der Boden verleihen dem Wein eine besondere Note.»

Der Untersee sei wie ein Wärmespeicher, sorge teils für mediterrane Verhältnisse. Die Vulkanböden der Region spendieren dem Wein eine feine mineralische Note. Feriengäste, die auf dem Gut einkaufen, fragen oft, was am besten zu seinen Weinen passt. Rebholz verrät dann immer, was er am liebsten geniesst: Weissburgunder zur Fischplatte im Grünen Baum.

Deswegen drückt er Fischer Willi Böhler immer kräftig die Daumen für einen guten Fang.

Die Reise wurde unterstützt von REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau.





