Spitzenleistung im Grenzbereich – Halb krank schleppt er sich aufs Eis – und brilliert Sekunden vor Schluss Mit Reis, Salzstangen und Coca-Cola fit geworden: Luca Cunti war vor dem zweiten Finalspiel eigentlich out. Dass er trotzdem entscheidend eingriff, zeigt, wie der EHC Biel funktioniert. Angelo Rocchinotti

Im ersten Finalspiel musste Luca Cunti aufgrund von Magen-Darm-Problemen unverrichteter Dinge wieder abreisen. Obwohl der Stürmer auch im zweiten Duell nicht fit ist, spielt der Zürcher gross auf. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Es gab Zeiten, da wäre der EHC Biel nach einem Spielverlauf, wie er sich im zweiten Finalduell am Sonntag gegen Servette ereignet hatte, zu keiner Reaktion mehr fähig gewesen. Luca Cunti etwa sprach in einem kecken TV-Interview im Frühjahr 2018 aus, was viele dachten: «Die brechen dann schon noch ein.» Cunti stand damals noch in Diensten des HC Lugano. Biel lag im Halbfinal mit 2:0-Siegen vorne, gewann danach aber keine einzige Partie mehr. Prophet Cunti.