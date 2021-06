Unwetter im Seeland – Hagelkörner töten junge Störche Rund 15 Störche sind in Grossaffoltern dem Unwetter zum Opfer gefallen. Einige kämpfen in der Wildstation Landshut noch ums Überleben. Simone Lippuner

Mindestens 15 Störche wurden in Grossaffoltern durch den Hagelschlag getötet. Einige der toten Tiere konnten noch nicht aus ihren Nestern geholt werden. Foto: Raphael Moser

Ein grosses Hagelkorn, das mit voller Wucht aufprallt, reicht aus, um einen Storch zu töten. Niklaus Marti sagt es mit bedrückter Stimme. Der Gemeindepräsident von Grossaffoltern erlebte am Montagabend das schlimmste Unwetter in seinem ganzen Leben. «So was gab es hier noch nie», sagt der 64-Jährige. Überflutete Strassen, kaputte Felder, überschwemmte Keller – und tote Störche. «Die Bilanz sieht bitter aus», so Marti.

Viele Storchenpaare haben ihre Jungen verloren, ihre Nester auf den Dächern von Grossaffoltern wurden durch den Sturm zerstört. Foto: Raphael Moser

So hatte das Storchendorf Stand Dienstagmittag bereits zehn tote Jungstörche zu vermelden, plus fünf erwachsene Tiere. Die Störche wurden vom Hagel erschlagen, oder sie wurden von Windböen aus dem Nest gefegt und sind gestürzt. «Die Jungtiere standen erst kurz vor dem ersten Flug», weiss Marti. Die Situation ist tragisch – es sei in früheren Jahren auch schon vorgekommen, dass junge Störche wegen zu starken Regens im Nest ertrunken seien – «aber die jetzige Unwettersituation ist wirklich verheerend».