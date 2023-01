Tödlicher Unfall im Thunersee – Hätten sie nicht so tief tauchen dürfen? War ein junger Mann zu unerfahren für den tiefen Tauchgang im Thunersee? Nach seinem Tod klärt nun das Gericht die Frage, ob der Unfall vermeidbar gewesen wäre. Roger Probst

Bei den Vorbereitungen zum Tauchgang lief noch alles nach Plan. Symbolfoto: Markus Brupbacher

Eben schwimmt der Mann noch mit dem Tauchkursleiter zusammen nach oben. Alles ist scheinbar in bester Ordnung. Und dann ist er plötzlich weg. «Von einem Moment auf den anderen ist alles anders», sagt der Tauchkursleiter. Er hofft noch, seinen Kollegen an der Oberfläche des Thunersees wieder zu treffen. Doch dort ist niemand. Der Mann ist spurlos verschwunden. Seine Leiche wird erst zehn Tage später auf dem Grund des Sees gefunden – in einer Tiefe von rund 54 Metern.