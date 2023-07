Grosse Sprayaktion in Thun – Hässliche Fassade wird zum Kunstwerk Schön war sie nicht, die Aussenwand der Duscholux-Produktionshalle. Verschiedene Sprayereien zierten die Fläche. Das hat sich nun geändert. Yannis Lüthi/PD

Die Produktionshalle der Firma Duscholux: Statt einzelner Tags gibts nun ein Gesamtkunstwerk. Foto: PD

Wer regelmässig mit dem Velo vom Schoren in Richtung Buchholzquartier fährt, dem dürfte es bereits aufgefallen sein: Die Wand zwischen Schorenfriedhof und Duscholux erscheint in neuem Gewand. Der «Harmlos Spray Club» – so nennen sich die verantwortlichen Künstler – hat die grelle Aussenwand in ein auffälliges und farbenfrohes Kunstwerk verwandelt.

Zu bestaunen sind knallige Landschaftsbilder, die den Lauf des Wassers symbolisieren. Das Wasser sammelt sich in Eis und Schnee hoch oben in den Bergen, fliesst durch Wälder bis in die Wüste, die das Wasser wieder verschwinden lässt.

Einer der vier beauftragten Künstler an der Arbeit. Foto: PD

Sieben Tage Arbeit

Da es sich um die Fassade der Produktionshalle der Duscholux AG handelt, initiierte die Thuner Firma den Auftrag. Was wünschte sich der Duschwändehersteller vom Künstlerkollektiv? «Etwas, das mit Wasser zu tun hat und die bisher wahllos besprayte Aussenfassade in ein Gesamtkunstwerk verwandelt», erklärt Stefan Gerber, Mitglied der Geschäftsleitung, in einer Medienmitteilung.

Aus diesem kurzen Auftrag entwickelten die vier Künstler ein Konzept, das die Fassade in vier vertikal getrennte Abschnitte einteilt und wie bereits erwähnt den Lauf des Wassers darstellt. In Angriff genommen wurde das Mural – so nennt man ein legales Graffitikunstwerk – am 17. Juli. Für die Vollendung benötigte der «Harmlos Spray Club», der aus El Burrito, Boris, Kubig und Bax besteht, rund eine Woche.

Vorher: Über die Jahre wurden verschiedene Graffiti illegal an der Aussenfassade der Produktionshalle angebracht. Foto: PD

Nachher: Eine Aufnahme nach Vollendung des Auftrags. Foto: PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.