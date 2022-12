Unterstützung für den FC Thun – «Härzbluet» hat bereits wieder 45’000 Franken gesammelt Der Verein Härzbluet FC Thun hat seine aktuelle Spendenaktion gestartet. Seit Mitte November kamen schon 45’000 Franken zusammen.

FC-Thun-Trainer Mauro Lustrinelli im «Härzbluet»-Shirt. Foto: Raphael Moser

Zum neunten Mal verschickte der Verein Härzbluet FC Thun Mitte November rund 2500 Briefe an Spenderinnen und Spender, wie er mitteilt. Der Verein sammelt seit 2014 jährlich kleinere und grössere Geldbeträge, die mithelfen sollen, «dem FC Thun in schwierigen Zeiten unter die Arme zu greifen».

Corona und der Abstieg in die Challenge League hätten dem Club in den letzten Jahren arg zugesetzt. «Umso wichtiger ist der moralische und finanzielle Rückhalt in der Region», sagt Präsident Luki Frieden. «Härzbluet» sei in all den Jahren zu einer festen Grösse geworden. «Das macht uns stolz. Zumal wir dem FC Thun und der Nachwuchsabteilung bereits über 1,2 Millionen Franken überweisen durften», sagt Kassier Guido Feller.

In der neuen Kampagne kamen bisher weitere 45’000 Franken zusammen. Präsident Frieden hofft, dass in der Vorweihnachtszeit und der Altjahrswoche noch mehr dazukommt: «Wir sind für jeden Franken dankbar, sodass im Frühling wieder ein schöner, existenzieller Betrag an den FC Thun überwiesen werden kann.»

Dass die Spendeneinnahmen mit dem Erfolg des Clubs zusammenhängen, sei nur bedingt richtig. «Für uns ist es ein grosses Weihnachtsgeschenk, dass wir auch Spenden entgegennehmen dürfen, wenn es dem Club nicht so gut läuft», sagt Vizepräsident Lukas Klingler. Zwar würden nach wie vor auch Einzahlungsscheine verschickt – der Verein Härzbluet gehe aber auch mit der Zeit: Neu könne auch via Twint gespendet werden.

pd/mik

