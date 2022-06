Zwischen Hasle und Rüegsauschachen – Hängelisteg: Jetzt haben die Reparaturen begonnen Die Arbeiten an der Hängebrücke über die Emme wurden später als geplant in Angriff genommen. Der Grund: Die Zusage der Denkmalpflege fehlte. Jacqueline Graber

Noch ist der Hängelisteg gesperrt. Im Spätherbst soll die Brücke wieder begehbar sein. Foto: Christian Pfander

Nun ist es so weit. Die Bauarbeiten am Hängelisteg in Rüegsauschachen haben begonnen. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass bereits im Frühling die Handwerker anrückten, doch es habe die Zusage der Denkmalpflege gefehlt. «Diese haben wir erhalten und erwarten nun noch die Baubewilligung vom Regierungsstatthalteramt», erklärt der Rüegsauer Gemeindepräsident Andreas Hängärtner die Verzögerung.