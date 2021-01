Thuner Gemeinderat – die Bilanz – Hädener und die grossen Baustellen Naturgemäss kümmerte sich Bauvorsteher Konrad Hädener (CVP) um Thuns Grossbaustellen. Mehrere schloss er erfolgreich ab. Bei einem anderen Projekt hiess es dagegen «nachsitzen». Michael Gurtner

Gemeinderat Konrad Hädener (CVP). Foto: Patric Spahni

Die Fakten: Vorsteher Direktion Bau und Liegenschaften, 61-jährig, im Gemeinderat seit 2015.

Die Themen: Mehrere, grössere Projekte, an denen die Baudirektion (mit-)beteiligt war, konnte Konrad Hädener in der ersten Hälfte der Legislatur erfolgreich abschliessen – so etwa den Bau des neuen Krematoriums, den Umbau des Schlosses Schadau oder die Sanierung des Strandbads, um nur einige wichtige zu nennen. Der Aufschrei wegen des entfernten Affenfelsens im neuen «Strämu» verstummte bald einmal; in der Frage nach der Winteröffnung des Uferwegs dürfte das letzte Wort dagegen noch nicht gesprochen sein – zumal es jüngst zu Vandalismus im «Strämu» kam.