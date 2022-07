Freilichttheater Aeschiallmi – «Häbit d Hüet, we der Kari chunnt!» «Ds Chüejerglüt», das Freilichttheater von Christian Däpp, ist erfolgreich angelaufen: mit echten Kühen und der Unterstützung des ganzen Dorfs. Noch bis Ende Juli ist das Heimatstück, das echte Kühe vorbeimarschieren lässt und auf den Zusammenhalt der Dorfbevölkerung zählen kann, erlebbar. Murielle Buchs

Was hat Kari nun bloss wieder angestellt? Foto: Hans Peter Roth

«Tonnerwätter.» «Nei, das isch nüt!» Miesepeter Kari mault, meckert und mäkelt, was das Zeug hält. Nichts will dem Bergvogt in den Kram passen. Weder die Liebschaft seiner Tochter Hanni mit dem neuen Alpkäser Ueli noch die Planung des Besatztages der Gemeinschaftsalp Grüenebode. Kari lehnt sämtliche gut gemeinten Angebote ab und motzt munter weiter.