Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Haben wir diese Schmach überwunden? Aber sicher! Deshalb beschäftigen wir uns heute unter anderem mit der Sprache der Sieger. Sandro Benini

Die historische WM-Klatsche gegen Portugal am 6. Dezember in Katar, meu Deus! Robert Cianflone (Getty Images)

Haben Sie gewusst, dass Portugiesisch (und Spanisch) nach den Landessprachen sowie Englisch die am häufigsten gesprochenen Sprache in der Schweiz ist? Laut dem Bundesamt für Statistik verwenden 5 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz mindestens einmal pro Woche die portugiesische Sprache.

Das ist – zusammen mit der Erinnerung an den historischen Fussballabend vom 6. Dezember – doch ein guter Grund, in unserem Quiz mal der Frage nachzugehen, welche Spuren das Portugiesische im Deutschen hinterlassen hat.

Gelingt Ihnen gegen die Portugiesinnen und Portugiesen zumindest linguistisch die Revanche? Daneben beschäftigen wir uns aber auch mit anderen Zweifelsfällen, aus Grammatik, Orthografie und Wortschatz. Viel Glück!

Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko. Mehr Infos

