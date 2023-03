Putin spricht von Terror – Haben ukrainische Saboteure russische Dörfer überfallen? Dutzende Bewaffnete seien aus der Ukraine in die russische Region Brjansk eingedrungen, sagt Moskau und droht mit scharfen Konsequenzen. Doch ein Video der Angreifer erzählt eine andere Geschichte. Zita Affentranger

Droht damit, die Feinde Russlands zu «zerschmettern»: Der russische Präsident Putin nach dem Vorfall in Brjansk. Foto: Mikhail Metzel (AFP)

Wladimir Putin nimmt kein Blatt vor den Mund. «Neonazis und Terroristen» hätten «einen weiteren Terroranschlag begangen, ein weiteres Verbrechen», sagte der russische Präsident, nachdem über das Eindringen «ukrainischer Saboteure» in der russischen Region Brjansk berichtet worden war. Die Männer hätten das Feuer auf Zivilisten eröffnet. Doch am Ende hätten «die Gegner Russlands keinen Erfolg», drohte er, «wir werden sie zerschmettern». Danach berief Putin den Nationalen Sicherheitsrat ein, um über die Lage in Brjansk zu beraten.