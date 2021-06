Streit um Interview eskaliert – Haben Sie zu lange weggeschaut, Herr Neuhaus? Am Donnerstag debattiert der Grosse Rat über die Verfehlungen im Amt für Grundstücke und Gebäude. Ein Interview zum Geschäft zog der SVP-Regierungsrat kurzerhand zurück. Quentin Schlapbach

Regierungsrat Christoph Neuhaus muss ich am Donnerstag dem Grossen Rat stellen. Foto: Keystone

Um 17.35 Uhr am Dienstagabend meldet sich Christoph Neuhaus noch einmal telefonisch. Nach einem längeren Mailwechsel, in welchem es um die Autorisierung eines mit ihm geführten Interviews ging, zieht der SVP-Regierungsrat die Reissleine. Wenn das Interview nicht in der von ihm autorisierten Variante erscheine, ziehe er seine Aussagen zurück, teilt er mit.

Der Telefonanruf von Christoph Neuhaus steht am vorläufigen Schluss einer längeren Vorgeschichte, die ihren Anfang am 4. Mai 2021 nahm. An diesem Tag veröffentlichte die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates (GPK) einen Bericht zur Situation im Amt für Gebäude und Grundstücke (AGG).