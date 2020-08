Essay zur Integration – Haben sie es geschafft? Unser Deutschland-Korrespondent hat zwei Flüchtlinge von 2015 in den letzten Jahren immer wieder getroffen, einen Syrer und einen Iraker. Aber was weiss er jetzt eigentlich über sie? Meinung Dominique Eigenmann aus Berlin

Die Trecks der Hoffnung: Flüchtlinge aus dem Nahen Osten werden im Oktober 2015 nach ihrer Ankunft in eine bayerische Notaufnahmestelle geführt. Foto: Armin Weigel (Picture Alliance/DPA)

Vor Wochen schon hatte ich die beiden angeschrieben, weil ich fünf Jahre nach ihrer Ankunft in Deutschland ihre Bilanz hören wollte. M. rief mich sogar an. Es wurde ein kurzes Gespräch. Er wolle nicht mehr mit Medien reden, sagte er in gutem Deutsch, er glaube, es habe ihm in der Vergangenheit nur geschadet.