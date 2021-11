Skeptiker-Demo verlief ruhig – Haben Sie die Situation falsch eingeschätzt, Herr Nause?

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot in der Stadt präsent. Die Massnahmengegner nicht.

Beides freut mich. Als Berner Sicherheitsdirektor bin ich aber vor allem sehr glücklich, dass es in der Stadt ruhig geblieben ist. Der Umzug war von der Grösse her sehr überschaubar. Es wurden zwar einzelne Rauchpetarden und Böller gezündet, aber von grösseren Zwischenfällen habe ich keine Kenntnisse.

Herr Nause, was erleichtert Sie mehr: das Resultat zum Covid-Gesetz oder die ausbleibenden Ausschreitungen der Zertifikatsgegner?

Das grosse und teure Polizeiaufgebot hat es tatsächlich nicht gebraucht. Haben Sie die Situation im Vorfeld falsch eingeschätzt?

Nach all dem, was im Vorfeld gepostet wurde, bin ich sehr froh darüber, wie es nun abgelaufen ist. Schliesslich kursierten explizite Aufrufe zu Gewalt. Zum glimpflichen Ausgang haben wohl die garstige Witterung und das deutliche Resultat der Abstimmung beigetragen. Bei einem knapperen Ergebnis wäre die Situation in der Handhabung wohl schwieriger geworden.