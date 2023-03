Bankenkrise: Ihre Meinung ist gefragt – Haben Sie Angst um Ihr Geld? Zwei Banken in den USA sind jüngst kollabiert. Und in den letzten Tagen taumelte hierzulande die Credit Suisse. Wie gehen Sie mit der Situation um? Sind Sie davon betroffen? Alexandra Kedves

«Ich habe hier 242 Dollar!»: Die berühmte Bankrun-Szene in Frank Capras Weihnachtsklassiker «It’s a Wonderful Life» (1946, nachkoloriert). Foto: Screenshot (Alexandra Kedves)

Eben hat ein sogenannter Bankrun zum zweitgrössten Bankendebakel in der US-Geschichte geführt: zum Ende der Silicon Valley Bank. Wenn die Kundinnen und Kunden einer Bank Panik bekommen und alle ihr Geld abheben, ihre Konten auflösen wollen, kann selbst eine im Grunde gut aufgestellte Bank innert weniger Tage zugrunde gehen.

US-Präsident Joe Biden hat sich bewusst gegen die Rettung der Silicon Valley Bank entschieden. Um die Vertrauenskrise bei der Credit Suisse und den Absturz ihres Aktienkurses zu stoppen, hat ihr die Schweizerische Nationalbank nun eine milliardenschwere Finanzspritze verpasst.

Gern hätten wir von Ihnen gewusst: Haben Sie Geld bei der CS? Haben Sie Angst, holen Sie es ab? Finden Sie es prinzipiell gut, dass Banken gerettet werden? Wie sicher fühlen Sie sich grundsätzlich im heutigen Wirtschaftssystem, haben Sie Angst um Ihre Ersparnisse? Was halten Sie von der Kritik, dass die Gewinne grosser Firmen privatisiert und die Verluste sozialisiert werden?

Bitte schildern Sie in wenigen Sätzen Ihre Situation und Ihre Einschätzung der Lage und wo Sie Ihr Geld heute am besten aufgehoben sehen, ob Sie die Bank wechseln, ob Sie bezüglich Banken verunsichert sind – und nennen Sie Geschlecht, Alter, Beruf. Wir werden eine Auswahl der Antworten veröffentlichen. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt, Ihr Name wird auf Wunsch anonymisiert.

Sind Sie dabei? Dann schicken Sie Ihre Zeilen an alexandra.kedves@tamedia.ch.

