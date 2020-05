Frage: Menschenverstand funktioniert nicht mehr

Die Angst ist offenbar weg, der Appell an den gesunden Menschenverstand wirkt nicht mehr so gut, wie weiter, so eine Frage an Koch. Es ist noch lange nicht alles wie vorher, sagt Koch, man habe immer noch rund 50 Fälle pro Tag, wenn man die Normalität lebe, gehen die Zahlen schnell wieder hoch, sagt Koch, das sei nicht erstrebenswert.

