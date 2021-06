10.

Die 10. Minute ist angebrochen – der Zeitpunkt, in der Christian Eriksen am Samstag zusammengebrochen ist. Belgien spielt den Ball ins aus, das Spiel ist unterbrochen. Tosender Applaus, von den Rängen, den Spielern, den Offiziellen. Lukaku, Eriksens Teamkollege bei Inter, ist sichtlich berührt, wie die meisten Spieler auf dem Feld.

Auf den Rängen haben die Fans ein Banner entrollt, «all of Denmark is with you», ganz Dänemarkt ist mit dir. Wir haben einen Verdacht: Es ist noch viel mehr.