Leserreaktionen – «Haben die bürgerlichen Gegner der 99%-Initiative Angst?» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Argumenten der Gegner der 99%-Initiative.

Ein Leser schreibt, dass vieles schlicht nicht stimme, was die Gegner der 99%-Initiative behaupten.

Die Aufnahme entstand während der Einreichung der Unterschriften zur 99-Prozent-Initiative. Foto: Keystone/Peter Klaunzer

Zu «Herbstsession ohne Zertifikatspflicht»

Ich habe auch ein Zertifikat und bin geimpft und befürworte das auch, was sich aber das Parlament in Bern erlaubt, ist ein Affront gegenüber uns Bürgerinnen und Bürgern. Für das Fussvolk gilt Zertifikatspflicht, und unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier, welche dem Volk Vorbild sein sollten, machen, was sie wollen. Wie hat doch Bundesrat Alain Berset gesagt, gemeinsam schaffen wir es, die Pandemie einzudämmen, damit wir wieder einigermassen ein normales Leben führen können. Leider gelten Gesetze oder Pflichten in der Schweiz nicht für alle. Walter Brawand, Wattenwil

Zu «Handgemenge, Provokationen und Festnahmen an Impfgegner-Demo in Bern»

Ich bin kein militanter Impfgegner. Es würde mir nie einfallen, auf die Strasse zu gehen, um gegen die von der Regierung verordnete Zertifikatspflicht zu demonstrieren. Sie entspringt einer guten Absicht. Ich lasse mich testen, und wenn das wegen der kurzen Gültigkeitsdauer des Ausweises zu mühsam wird, wohl eines Tages auch impfen. Ich möchte hier nur etwas Verständnis wecken für die skeptische Haltung vieler meiner Freunde und meine eigene. Als alter Biobauer habe ich zu viele Anpreisungen chemischer Mittel erlebt, die nach einiger Zeit still und leise wieder aus dem Verkehr gezogen wurden, weil sich nicht vorausgesehene Nebenwirkungen einstellten. Auch wenn der Vergleich hinkt: Die Skepsis gegen die Heilsversprechungen bleibt. Zu oft hat sie sich als berechtigt erwiesen. Werner Scheidegger, Madiswil

Zu «Diese Initiative ist zu wenig durchdacht»

Vieles stimmt schlicht nicht, was die Gegner der 99%-Initiative behaupten. Vor allem aber verstehe ich das Gegenargument nicht, der Initiativtext sei zu offen formuliert, die Umsetzung durchs Parlament sei deshalb ungewiss. Ja haben da die bürgerlichen Gegner Angst vor ihren eigenen Volksvertretern, sie könnten sich anstatt für die KMUs für die Reichsten dieses Landes einsetzen? Eine Annahme der Initiative würde aufzeigen, wer sich einsetzt, die Initiative so umzusetzen, dass wirklich die Reichsten etwas mehr zugunsten der wenig Privilegierten abgeben. Martin Abplanalp, Bern

