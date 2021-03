Vor dem Prozess wegen Betrugs – Haben die Behörden Franz A. Zölch jahrelang geschont? Für geprellte Gläubiger ist klar: Der abgestürzte Jurist genoss die Protektion der Justiz. Die Replik der Zuständigen auf den Vorwurf räumt die Zweifel nicht aus. Stefan von Bergen

Die Akten einer langen juristischen Leidensgeschichte. Foto: IG Zölch-Geschädigter

Nur zäh, so, als herrsche Gegenwind, kam die Aufarbeitung des Falls Franz A. Zölch voran. Dabei ist die Methode des einst prominenten Berner Medienjuristen seit 2011 publik. Damals berichtete der «Beobachter», wie Zölch (72) in seiner finanziellen Schieflage bei Bekannten und Freundinnen Darlehen erbettelte, die er grösstenteils nie zurückbezahlt hat. Bis heute geht es um rund 4 Millionen Franken, die sich rund 100 Personen ans Bein streichen müssen.

Nun kommt es am Montag vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland endlich zum Prozess wegen Betrugs in zehn Fällen. Seit dem ältesten Fall, der in der Anklageschrift aufgeführt ist, sind mittlerweile 13 Jahre vergangen. Langsam drängt die Zeit. Denn die nun vor Gericht kommenden Fälle verjähren nach und nach von 2023 bis 2027.