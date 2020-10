Jetzt redet Xherdan Shaqiri – «Habe mich entschieden, bei Liverpool zu bleiben» Gerüchte gab es viele in den letzten Tagen. Clubs aus Italien und Spanien seien am Schweizer interessiert, hiess es. Spekulationen gebe es immer, erklärt der Schweizer nun. Nils Hänggi

Der Schweizer bleibt in England, sagt: «Habe mich entschieden, bei Liverpool zu bleiben.» Video: SFV

«Die Medien schreiben viel, aber schlussendlich bin ich bei Liverpool. Ich habe einen langfristigen Vertrag und fühle mich auch wirklich wohl.» Das sagt Xherdan Shaqiri in einem Video des Schweizerischen Fussballverbands über seine Zukunft bei den Reds. Und er wird noch eindeutiger, erklärt: «Ich habe mich entschieden, beim FC Liverpool zu bleiben.»

Nachdem das Transferfenster am Montagabend schloss, war zwar zu vermuten gewesen, dass der 28-Jährige in England bleibt. Doch zu erwarten war das nach den letzten Tagen nicht. Viele Gerüchte machten die Runde. Der FC Sevilla sei am Schweizer interessiert, hiess es. Auch Lazio Rom.

Ebenso fehlte Shaqiri in den letzten drei Liverpool-Spielen im Aufgebot. Und auf die Frage nach dem Wieso meinte sein Trainer Jürgen Klopp nur geheimnisvoll: «Ich darf und will nichts darüber sagen. Er ist nicht verletzt und hat nichts falsch gemacht. Es ist die Zeit des Jahres, in der Trainer Informationen bekommen und wir dementsprechend reagieren müssen.»

Xherdan Shaqiri freut sich auf die Spieler der Schweizer Nationalmannschaft. Foto: SFV (Screenshot)

«Die Vorfreude ist riesig»

Jetzt wird klar: Die Informationen, von denen Klopp sprach, waren falsch. Oder sie waren da, doch aus irgendeinem Grund bewahrheiteten sie sich nicht. Shaqiri sagt jedenfalls: «Im Fussball gibt es immer Spekulationen.» Liverpool habe eine sehr gute Mannschaft, und in Zukunft wolle er dort wieder Fuss fassen und der Mannschaft helfen. Und: «Ich glaube, die Nati kommt zu einem guten Zeitpunkt, um wieder spielen zu können und dann wieder angreifen zu können, wenn ich zurück nach Liverpool gehe.»

Ob dem 28-Jährigen das gelingt? Man darf gespannt sein. Dass er es kann, bewies er zuletzt mit einem sehenswerten Freistoss-Treffer. Doch in der Premier League gibt es die Regel, dass jeder Club nur 17 nicht-einheimische Spieler im 25-köpfigen Kader haben darf. Und gemäss dem «Mirror» hat Klopp auf dieser Liste nur noch Platz für einen Spieler. Bitter für Shaqiri: Er wird laut der britischen Zeitung nicht dieser Spieler sein.

Für den Moment ist das aber Zukunftsmusik. Es ist ein allfälliges Problem, das in der Zukunft liegt. Jetzt freut sich der Schweizer erst einmal auf die Nationalmannschaft.

«Die Vorfreude ist riesig auf diese drei guten und vor allem schwierigen Spiele», sagt er. Und: «Die Stimmung ist super. Ich freue mich riesig, wieder da zu sein. Es ist immer eine Herzensangelegenheit, in der Nati zu spielen.» Ihn mache es jedes Mal sehr stolz, wenn er ein Aufgebot erhalte.