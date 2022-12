Wirtschaft in der Region Thun – Haar-shop.ch steigt im Raum 5 in Steffisburg ein Die Haar-shop.ch AG aus Uetendorf realisiert ihr Neubauprojekt im Gewerbepark Raum 5 in Steffisburg. UPDATE FOLGT

Roger Wäfler, CEO der Haar-shop.ch AG, zügelt seine Firma von Uetendorf nach Steffisburg. Foto: PD

Nachdem das Steffisburger Parlament am 2. Dezember dem Gemeinderat die Kompetenz zum Abschluss der erforderlichen Baurechtsverträge übertragen und einen entsprechenden Kredit für Wirtschaftsförderungsmassnahmen beim Projekt Raum 5 bewilligt hat, kann bestätigt werden, dass die Haar-shop.ch AG als Baurechtsnehmerin verbindlich gewonnen werden konnte. Das schreibt die Gemeinde Steffisburg am Freitagvormittag in einer Medienmitteilung.

Nicht nur die Einwohnergemeinde Steffisburg als Grundeigentümerin zeige sich erfreut, sondern auch Roger Wäfler, CEO der Haar-shop.ch AG. «Mit dem Neubauprojekt können wir unsere Vision, der beliebteste und erfolgreichste Beauty-Onlineshop der Schweiz zu werden, optimal anstreben», wird er in der Mitteilung zitiert.

Der stark wachsende Beauty-Onlineshop Haar-shop.ch beschäftigt aktuell 76 Personen, davon 9 Lernende. Mit dem Umzug des Firmensitzes nach Steffisburg soll sich die Unternehmung in der Personenanzahl weiter entwickeln.

Hoffen auf Signalwirkung

Gemeindepräsident Reto Jakob ist überzeugt, dass der Standortentscheid der Haar-shop.ch AG Signalwirkung für weitere Firmen hat, in den Gewerbepark Raum 5 zu investieren. Er sei zuversichtlich, dass es «mit der Gewährung des vom Parlament bewilligten Handlungsspielraums und unter Berücksichtigung der definierten Rahmenbedingungen möglich sein wird, weitere Vertragsabschlüsse für die anderen Bauvolumen zu realisieren.»

Die Haar-shop.ch AG wird in den nächsten Monaten das Bauprojekt für das Bauvolumen 3 entwickeln und anschliessend bei der Gemeinde Steffisburg zur Genehmigung einreichen.



pd/maz

