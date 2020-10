Strasse nach Murgang gesperrt – Guttannen ist vom Oberland abgeschnitten Nach einem Murgang am Freitagabend ist die Strasse zwischen Guttannen und Boden gesperrt.

Guttannen ist zurzeit nur übers Wallis erreichbar. Foto: Bruno Petroni

Am Freitagabend kurz nach 20.30 Uhr meldete das Betriebszentrum BFZ der Kraftwerke Oberhasli AG, dass es im Oberhasli zwischen Guttannen und Boden zu einem Murgang gekommen ist.

Die Strasse ist gesperrt, Guttannen zurzeit vom Oberland abgeschnitten und nur via Wallis erreichbar.

Am Samstag um 8 Uhr will das Strasseninspektorat Oberland Ost, in dessen Auftrag die KWO die Mitteilung verschickte, erneut über den Strassenzustand informieren.

jzh