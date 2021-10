Vorstoss im Thuner Stadtrat – Gutscheine für alle? Regierung und Wirtschaft winken ab Der Gemeinderat soll die Abgabe von Gutscheinen an die Bevölkerung prüfen, um so das Corona-gebeutelte Gewerbe zu unterstützen – das forderten Thuner Stadtratsmitglieder. Michael Gurtner

Lichtblick für das Gewerbe in Thun? Darüber, was Gutscheine für alle bringen, gehen die Meinungen auseinander. Foto: Christoph Gerber

Ein Zückerchen für die Thunerinnen und Thuner – und eine direkte Hilfe für das lokale Gewerbe: Diese Rolle könnten in der Pandemiezeit Gewerbegutscheine übernehmen, finden die Stadtratsmitglieder Simon Werren, Daniela Huber Notter und Ronald Wyss. Als sie im Mai ein entsprechendes Postulat einreichten, gehörten sie noch der BDP an, die mittlerweile mit der CVP zu Die Mitte fusioniert hat. Die Forderung: Die Stadtregierung soll die Abgabe solcher Gutscheine prüfen. Eine ähnliche Aktionen gab es etwa in Steffisburg: Im Juni 2020 sagte der Grosse Gemeinderat Ja zu einem 20-Franken-Gutschein für jeden Haushalt.