Adelboden hilft Geschäften – Gutscheinaktion für einheimisches Gewerbe Der Gemeinderat hat beschlossen, dass in Adelboden auch eine Gewerbeaktion analog den Gemeinden Wimmis und Pieterlen ins Leben gerufen wird. pd/jez

In Corona-Zeiten führt die Gemeinde Adelboden ein Gutscheinsystem (Symbolbild) zugunsten des Gewerbes ein.



Bild: PD

«Die einheimischen Detailhändler in Adelboden sind von den Beschränkungen wegen der Corona-Krise sehr hart betroffen und mussten ihren Betrieb ganz oder grösstenteils einstellen», heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderats. Als Ergänzung zu den Massnahmen, die auf Bundesebene beschlossen wurden, bietet die Gemeinde Adelboden nun ein Gutscheinsystem an, um mitzuhelfen, dass die vielen Unternehmen, Betriebe und Geschäfte auch nach dieser Ausnahmesituation in gewohntem Rahmen weiterarbeiten könnten, wie es in einem Schreiben an die Adelbodner Bevölkerung heisst.

Maximal vier Gutscheine

Jeder Einwohner kann demnach Gutscheine von einheimischen Geschäften erwerben (pro Geschäft maximal 4 Gutscheine à 50 Franken). «Als kleine Unterstützung und als Anreiz übernimmt die Gemeinde Adelboden einen Anteil von 10 Prozent, das heisst: Sie bezahlen zum Beispiel für vier 50-Franken-Gutscheine nur 180 anstatt 200 Franken», heisst es in dem Schreiben. Die gesamte Administration inklusive Bestellungsaufnahme und Verteilung der Gutscheine läuft über die Gemeindeverwaltung.

Der Gemeinderat bittet, von diesem Angebot rege Gebrauch zu machen und so den Geschäften Mut für die Zukunft zu machen, sie aktiv zu unterstützen. Die Unterlagen sind auch auf der Website 3715.ch abrufbar.