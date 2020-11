Herbstlaub – Gutes Waldjahr, goldener Herbst Leuchtet das farbige Herbstlaub dieses Jahr besonders intensiv? Ja – und es gibt auch eine Erklärung dafür: Das Laub hatte gute Wachstumsbedingungen und kann sich nun ungestört verfärben. Sibylle Hunziker

Im Herbst zerlegen die Laubbäume das Blattgrün in seine Einzelteile – nun kommen andere Farben zur Geltung. Foto: Sibylle Hunziker

Die Wetterfrösche waren im Oktober oft traurig, weil die Wetteraussichten selten nach «goldenem Herbst» aussahen. Doch bei Waldspaziergängen vergoldeten das helle Gelb der Ahorne und die warmen Ocker-, Orange- und Rottöne der Buchen und wilden Kirschen selbst den trübsten Regentag – zumindest in den Regionen, in denen der Wald nicht wie in der Nordwestschweiz noch mit den Spätfolgen der trockenen Sommer 2018/19 zu kämpfen hat.

Aber stimmt es, dass das Herbstlaub diesen Herbst besonders schön gefärbt ist? «Ja», sagt Madeleine Günthardt-Goerg, die an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) die chemischen und biologischen Antworten der Bäume auf Umwelteinflüsse untersucht. Und sie kann auch erklären, warum.