Thuner Bank – Gutes Halbjahresergebnis für die AEK Sämtliche wesentlichen Finanz-Kennzahlen der AEK Bank 1826 haben sich im ersten Halbjahr 2021 positiv entwickelt. PD

Der Hauptsitz der AEK Bank 1826 beim Lauitor in Thun. Foto: PD

Die AEK Bank 1826 mit Sitz in Thun konnte in der ersten Jahreshälfte 2021 ein «sehr gutes Halbjahresergebnis» erzielen. Dies schreibt das Geldinstitut in einer Medienmitteilung. Die Ausleihungen seien um 101,3 Millionen auf 4,207 Milliarden Franken angewachsen. «Zusätzlich kann die AEK Bank eine grosse Steigerung an Kundengeldern um 159,7 Millionen auf insgesamt 4,013 Milliarden verzeichnen», heisst es. Die Bilanzsumme erhöhte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres um 171,9 Millionen auf 5,166 Milliarden Franken. Der Gewinn während dieser Zeitspanne beträgt 5,2 Millionen Franken.

Mit einer Eigenmittelquote von 22,1 Prozent weist die AEK Bank 1826 – verglichen mit der gesetzlich erforderlichen Quote von 12,4 Prozent – einen klar höheren Wert aus und gehört damit laut der Mitteilung zu den «bestkapitalisierten Banken der Schweiz».

Alle Filialen wieder geöffnet

Mitte März 2020 hatte die Bank ihr Niederlassungsnetz auf fünf Standorte reduziert. «Am Montag, 9. August, werden nun auch die letzten beiden noch geschlossenen Niederlassungen Hünibach und Dürrenast unter Einhaltung der Vorgaben des Bundesrates zu den Hygiene- und Schutzmassnahmen wieder geöffnet», schreibt die AEK Bank 1826. Teilweise würden die Niederlassungen mit leicht angepassten Schalter-Öffnungszeiten an den Nachmittagen öffnen.

