Niesenbahn im Jahresschnitt – Gutes Ergebnis, herausfordernde Zukunft Trotz Pandemie verzeichnet die Niesenbahn AG im Geschäftsjahr 2021 ein positives Ergebnis. Ebenso in der ersten Saison des Gastrobetriebs Elsigenalp. Guido Lauper

Das Berghaus Niesen Kulm und der Gipfel des Niesen. Rechts die Bergstation der Niesenbahn. Im Hintergrund links die Stadt Thun. Foto: Bruno Petroni

«Spielt uns das Wetter keinen Streich, können wir am Wochenende die Wanderwege der oberen Sektion eröffnen», sagte Niesenbahn-Geschäftsführer Urs Wohler an der Medienorientierung vom Mittwoch. Dies entgegen der späten und anschliessenden verregneten Eröffnung im Vorjahr. Trotzdem konnte der Betrieb den Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung (GV) ein Ergebnis im Zehnjahresdurchschnitt präsentieren.