Berner Bergbahnen sind zuversichtlich – Guter Start in die Sommersaison Die Berner Bergbahnen schauen auf eine herausfordernde Wintersaison 2022/23 zurück. Der Start in die Sommersaison 2023 stimmt die Branche wiederum positiv.

Die Skilift Wilerallmi Sigriswil AG, hier ihr Gebäude mit Fotovoltaikanlage, gehört zu den Berner Bergbahnen. Foto: PD

Nach einer in manchen Destinationen rekordverdächtigen Wintersaison 2021/22 durften viele Berner Bergbahnen den Schwung in die Sommersaison 2022 mitnehmen. Die Sommersaison zeichnete sich durch überdurchschnittlich viele Schönwettertage und warme Temperaturen aus. Der Oktober 2022 war gar der wärmste seit Messbeginn in der Schweiz. «Es zeigt sich, dass viele der Mitgliedsunternehmen die Chance des Klimawandels bereits wahrgenommen und attraktive Angebote für Gäste geschaffen haben, welche der Hitze entfliehen wollen», schreiben die Berner Bergbahnen in einer Medienmitteilung zu ihrer Delegiertenversammlung.

Mit 44 Prozent mehr Mehreinnahmen und 39 Prozent gesteigerten Ersteintritten lagen die Berner Bergbahnen Sommer 2022 deutlich im Plus gegenüber der gleichen Periode des Vorjahres.

Kleine Gebiete hatten zu kämpfen

Trotz der geringen Naturschneemengen und wechselhaften Witterung hätten einige Destinationen im Kanton Bern dank grossen Einsatzes der Mitarbeitenden und modernster Pistenbearbeitung im vergangenen Winter beste Wintersportverhältnisse mit Schneesicherheit über die ganze Saison hinweg anbieten können. Für tiefer gelegene Gebiete sowie solche ohne Beschneiungstechnik seien schneearme Winter dagegen schwer zu bewältigen, schreiben die Bergbahnen weiter.

Eine grosse Herausforderung stellte zudem zu Beginn der Wintersaison 2022/23 das Thema der Strommangellage und markant gestiegenen Energiepreise dar. Dies werde die Branche auch weiterhin beschäftigen.

Die im Winter fehlenden Niederschläge kamen dann doch noch – im Frühsommer. So zeigte sich der Mai 2023 als nass und kalt mit beachtlichen Schneemengen in den höheren Lagen. Spätestens ab dem Pfingstwochenende erfreuten sich die Berner Bergbahnen aber einer anhaltend guten Nachfrage, welche sich nun bis Ende Juli dank meist hervorragenden Wetters fortsetzte.

Bahnen plagen Nachwuchssorgen

Die Aus- und Weiterbildung sind für die Berner Bergbahnen zentral. In Zusammenarbeit mit dem Dachverband Seilbahnen Schweiz lancieren die Berner Bergbahnen im Jahr 2024 eine umfangreiche Nachwuchsförderungskampagne, um auf die Berufe in der Seilbahnbranche hinzuweisen. Insbesondere die kleineren und mittleren Bergbahnen bekundeten immer mehr Mühe, Seilbahnfachleute zu rekrutieren.

PD/don

Fehler gefunden?Jetzt melden.