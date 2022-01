Spar- und Leihkasse Frutigen – Guter Geschäftsgang, neuer Direktor Die Spar- und Leihkasse Frutigen AG (SLF) hat ein gutes Geschäftsjahr hinter sich. Am 1. April erhält sie einen neuen Direktor.

Der Hauptsitz der Spar- und Leihkasse Frutigen bei der Einweihung 2017. Foto: Corina Kobi

Die Spar- und Leihkasse Frutigen AG (SLF) darf über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 berichten. Die Bank konnte wiederum mehr Kundengelder annehmen und auch bei den Ausleihungen zulegen. Der Geschäftserfolg wurde moderat gesteigert. Im vergangenen Jahr hat der Verwaltungsrat den langjährigen stellvertretenden Direktor Stephan Bärtschi per 1. April 2022 zum neuen Direktor ernannt.

«Die Dienstleistungen der SLF waren auch im vergangenen Jahr stark gefragt», schreibt die Bank in ihrer Medienmitteilung zum Geschäftsjahr 2021. Das Ausleihungsvolumen konnte um rund 35 Millionen Franken erhöht werden. Insgesamt wurden fast 500 Projekte bewilligt. «Dies sorgte im Geschäftsgebiet für Neubauten oder Sanierungen und förderte die Standortattraktivität weiter.» Die Kunden vertrauten der Bank 51 Millionen Franken mehr an Kontenguthaben an als im Vorjahr. Unter dem Strich wuchs die Bilanzsumme um 2,6 Prozent auf 1,76 Milliarden Franken.

Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft erzielte im vergangenen Jahr ein Wachstum von 1,4 Prozent. Die wichtigste Einnahmequelle der SLF erwirtschaftete 17,363 Millionen Franken – trotz einer vorsorglichen Wertberichtigungsbildung im Umfang von gut einer halben Million Franken für allfällige coronabedingte Ausfälle. Die Bank musste aber keine pandemiebedingten Verluste verkraften.

Eigengewächs an der Spitze

Im neuen Geschäftsjahr wird von einer konstant guten Geschäftsentwicklung ausgegangen. Das Jahr 2022 bringt neben den Zahlen wichtige und zukunftsweisende Veränderungen. Einerseits geht der bisherige Direktor Daniel Schneiter am 30. April in den Ruhestand. «Nachfolger wird mit Stephan Bärtschi ein SLF-Eigengewächs, das bereits die Lehre bei der Frutigkasse absolviert hat.»

Anderseits kann das bereits länger geplante Neubauprojekt der Bankliegenschaft Reichenbach nun in Angriff genommen werden. Auf dem bisherigen Areal entstehen bis Ende 2023 eine SLF-Bankagentur, acht moderne Mietwohnungen in den oberen Geschossen sowie ein Gewerberaum, für den die Mietverhandlungen weit fortgeschritten sind.

pd

