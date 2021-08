Bank Brienz Oberhasli – Gute Zahlen unter schwierigen Umständen Die BBO Bank Brienz Oberhasli AG blickt positiv auf das erste Halbjahr zurück. Eine lokale Solidaritätsaktion wird weitergeführt.

Das Gebäude der BBO Bank Brienz Oberhasli in Brienz. Foto: PD

«Die BBO erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2021 ein gutes Ergebnis», teilt die BBO Bank Brienz Oberhasli AG per Communiqué mit. Bei schwierigen Rahmenbedingungen sei das Wachstum in allen Bereichen erfreulich. Per 30. Juni 2021 beträgt die Bilanzsumme der BBO 650,473 Millionen Franken. Im Vergleich zum Jahresende entspricht dies einer Reduktion von 0,1 Prozent. Die Ausleihungen nahmen um 12,764 Millionen zu und erreichen ein Total von 561,240 Millionen (+2,3 Prozent gegenüber dem Jahresende 2020).

«Die uns anvertrauten Kundengelder erhöhten sich im 1. Semester 2021 ebenfalls und ergeben total 490,774 Millionen Franken (+0,5 Prozent gegenüber dem Jahresende 2020)», heisst es in der Mitteilung weiter. Im ersten Halbjahr realisierte die Bank einen Geschäftserfolg von 0,867 Millionen, +6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

«Das erste Halbjahr stand weiterhin im Zeichen der Corona-Pandemie. Vom Teillockdown waren auch in unserer Region viele Betriebe betroffen», schreibt die Bank weiter. Für das zweite Halbjahr sei die Bank zuversichtlich, «dass wir gegenüber dem Jahresende 2020 einen leicht höheren Geschäftserfolg ausweisen können». Ausgegangen werde von einem weiteren Wachstum bei den Ausleihungen wie auch bei den Kundengeldern.

Die im Jahr 2020 gestartete Solidaritätsaktion wird laut Mitteilung auch 2021 weitergeführt: Betriebe in der Region werden mit dem Kauf von Gutscheinen unterstützt. Beim Neubauprojekt Tracht mitten in Brienz seien die Wohnungen und Räume für die Dienstleister fertig und würden derzeit von den Mietern bezogen.

pd

