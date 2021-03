Wintersportsaison im Oberland – Gute Saison für die kleinen Skigebiete Von «fast normal» über «zufriedenstellend» bis zur «Rekord-Saison». Die kleinen Skigebiete im Berner Oberland ziehen insgesamt eine positive Bilanz zur aktuellen Wintersaison. Hans Peter Roth

In vielen Punkten sind sich neun befragte kleinere Wintersportdestinationen im Oberland einig. So etwa darüber, dass die Wintersaison 2020–21 ansprechend bis sehr gut war, sowohl was die Schneeverhältnisse wie auch das Gästeaufkommen betrifft. Natürlich hat die Corona-Situation die aktuelle Saison stark geprägt und auch beeinträchtigt. Aber nicht nur. Insbesondere für die kleinen Voralpengebiete brachte Covid sogar gewisse Vorteile mit sich. Etwa den Umstand, dass viele Gäste die frische Luft bevorzugten und damit traditionelle Bügellifte, statt in moderne Gondeln und Bahnen zu steigen. Einig zeigen sich die kleinen Anbieter auch in Folgendem: der Dankbarkeit, dass die Wintersportgebiete in der Schweiz trotz Corona öffnen konnten.