Europacup in Saanen – Gute Rennen dank gutem Team In kurzer Zeit gelang es dem Organisationskomitee «Europacup Gstaad-Saanenland», zwei Damenslaloms sicher und gut durchzuführen. Anne-Marie Günter

Rennatmosphäre im Zielraum der Skifuture-Piste in Corona-Zeiten: Die Athletinnen nahmen ihre eigenen Sitzgelegenheiten mit. Foto: Anne-Marie Günter





Eigentlich wäre auf Anfang 2021 an den Hublen ein grosses Europacup-Parallelslalom-Fest geplant gewesen. Im nächtlichen Flutlicht, mit viel Publikum und Spektakel, auf der weltcuptauglichen Rennpiste von «Skifuture Saanenland». Das Organisatonskomitee mit Präsident Philippe Chevalier an der Spitze zog im Herbst rechtzeitig die Bremse, da ein Parallelslalom Startgates und andere aufwendige Infrastruktur erfordert und da abzusehen war, dass Corona-bedingt kein Skifest stattfinden würde.

Das OK blieb aber im Kontakt mit der FIS und Swiss-Ski, und als feststand, dass Melchsee-Frutt den Europacup-Damenslalom absagte, sprang Gstaad-Saanenland ein. «Swiss-Ski war sehr interessiert, dass das Rennen in der Schweiz stattfindet, weil dann doppelt so viele Schweizerinnen teilnehmen dürfen», sagt Chevalier, der auch Präsident des Regionalen Leistungszentrums Saanenland Obersimmental ist.