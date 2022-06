Gemeindeversammlung Hofstetten – Gute Rechnung, aber keine Ladestation Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genehmigten die Rechnung, welche einen Ertragsüberschuss ausweist. Kein Anklang fand die Idee einer E-Mobility-Ladestation beim Werkhof. Beat Jordi

Das Dach des Werkhofes könnte mit einer Fotovoltaikanlage aufgewertet werden – eine Ladestation für E-Autos (am Standort von Gemeindeverwalterin Lisa Luchs) wird mehrheitlich abgelehnt. Foto: Beat Jordi

Die Traktandenliste war lang. Entsprechend begrüsste Gemeindepräsidentin Anita Abächerli die 30 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung schon um 19.30 Uhr. Als Präsidentin und Finanzvorstand führte sie durch die Jahresrechnung, die dank den Ergebnissen aus der Spezialfinanzierung Abwasser und Abfallentsorgung mit einem Plus von 23’418 Franken abschloss. Als Grund für die Besserstellung gegenüber dem Budget erwähnte Abächerli die Mehreinnahmen bei den Sondersteuern von 79’317 Franken und 40’852 Franken beim Lastenausgleich sowie diverse Einsparungen in verschiedenen Funktionen.