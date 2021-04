Saisonschluss in Zweisimmen – Gute Noten für die Sparenmoos-Loipen Mariette Brunner, Präsidentin von Loipen Schweiz, war am letzten Sonntag in Sparenmoos vor Ort. Es war der Tag des Saisonabschlusses.

Sparenmoos-Loipenchef Marcel Dänzer freut sich zum Saisonschluss über das Lob von (v.l.) Loipen-Schweiz-Präsidentin Mariette Brunner, Finanzchefin Carmen Hausammann und Sparenmoos-Aktivlerin Sonja Kurth. Foto: PD

Am letzten Sonntag war für die Langlaufloipe Sparenmoos Saisonschluss. Hierzu hatte Loipenmeister Marcel Dänzer noch einmal 23 Kilometer Klassisch und Skating gespurt. «Der Parkplatz war erfreulich stark gefüllt, so wie es die starke Wintersaison 20/21 verdient hat», heisst es in einer Mitteilung der Verantwortlichen.

Auch Loipen-Schweiz-Präsidentin Mariette Brunner und Finanzchefin Carmen Hausamman waren zu Besuch und lobten die Loipen, wie es weiter heisst. Im Februar wurde das Sparenmoos im Qualitätstest von Loipen Schweiz zudem mit der Maximalnote bewertet.

Loipen und Winterwanderwege sind im Sparenmoos nun geschlossen. Doch die Moorlandschaft ist das ganze Jahr über als Naherholungsgebiet zugänglich.

pd

