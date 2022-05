Bildungskongress Beatenberg – Gute Aussichten für die Schule 130 Teilnehmende interessierten sich am Bildungskongress Beatenberg für Menschen, Bildung und Schule.

SRF-Moderator Mario Grossniklaus (r.) mit dem Referenten Joachim Bauer am Bildungskongress des Instituts Beatenberg. Foto: PD

Die Veranstaltung des Instituts Beatenberg für Fachpersonen und Bildungsinteressierte am letzten Wochenende in Beatenberg war auch nach der Corona-Pause ausgebucht. Experten wie der bekannte deutsche Neurowissenschaftler, Arzt und Fachbuchautor Joachim Bauer, die österreichische Gesundheitspsychologin Natascha Hodanek oder auch die Bildungswissenschaftlerin Katharina Maag-Merki aus Zürich legten den Fokus auf Fragen wie: was junge Menschen brauchen, um erfolgreich im Leben zu werden, oder wie Schule trotz aller Schwierigkeiten gelingen kann.

Die Antwort darauf war schon im Titel des Kongresses zu finden. Einflussnahme auf Verhalten und Entwicklung von Menschen und Organisationen. Bildung und Erziehung sind demnach keine Zuschauersportarten. Engagierte und professionelle Lehrpersonen und Schulleitungen sind dafür essenziell. Geleitet wurde die gesamte Veranstaltung von dem ursprünglich aus Beatenberg stammenden SRF-Moderator Mario Grossniklaus.

Wege aufzeigen

Die Inhalte der Info- und Workshops waren deshalb auch darauf ausgelegt, Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Lehrpersonen den Schulalltag für Schüler und Schülerinnen erfolgreich gestalten können und Schulen die Arbeit der Lehrpersonen optimal unterstützen. Dabei bot natürlich auch das Institut Beatenberg Einblicke in den Schulalltag und dessen Arbeitsweise.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.