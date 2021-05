Ligaqualifikation Handball – Gute Ausgangslage für HVH-Frauen Herzogenbuchsee hat das erste Spiel um den letzten freien NLA-Platz in Olten 24:21 gewonnen. Reto Pfister

Nora Rohde zeigte in Olten eine gute Leistung. Foto: Marcel Bieri

Eigentlich wollten die Frauen des HV Herzogenbuchsee die Saison ja schon längst abgeschlossen haben. Nach dem verlorenen NLA-Playout gegen GC Amicitia Zürich müssen sie sich jedoch in der Ligaqualifikation gegen den NLB-Ersten Olten behaupten. Die Ausmarchung um den letzten freien Platz in der obersten Liga findet nach Europacupformel mit Hin- und Rückspiel statt, die erste Partie in Olten gewann der HVH am Mittwoch 24:21. Und verschaffte sich damit eine gute Ausgangslage für Spiel 2, das am Samstag (18 Uhr) in Herzogenbuchsee stattfindet.

Die Solothurnerinnen waren ein unbequemer Gegner, der über einen Grossteil der Begegnung mit einer offensiven Abwehr operierte. Die Oberaargauerinnen schienen sich mehrfach abzusetzen, doch kam Olten immer wieder heran. In den letzten vier Minuten bekam «Buchsi» das Geschehen wieder in den Griff, erzielte drei Tore und kassierte keines mehr. Anina Steiner und Nora Rohde trafen für den HVH je sechsmal.

Milosevic mit dabei

Bei Herzogenbuchsee war neben Cheftrainer Beat Flury auch Alex Milosevic als Coach mit dabei. Milosevic übernimmt in der nächsten Saison die Verantwortung, mit Flury als Assistent. Für die Ligaqualifikation wurde er bereits mit dazu geholt, um zusätzliche Impulse geben zu können.

