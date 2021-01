Slalom in Zagreb – Gute Ausgangslage auf schwieriger Piste in Zagreb Als Dritte nach dem ersten Lauf hat Michelle Gisin gute Chancen auf einen Podestplatz. Für Wendy Holdener als Fünfte liegen diese fast schon ausser Reichweite. Der zweite Lauf folgt um 16 Uhr. Etienne Sticher

Michelle Gisin klassiert sich als beste Schweizerin auf dem dritten Platz. Video: SRF

Bereits für Wendy Holdener, die als Siebte in diesen Slalom startete, war die Piste nicht mehr optimal. Sie verlor fast 1,5 Sekunden und beendete den ersten Lauf auf dem fünften Rang. Die warmen Temperaturen, der Regen der letzten Tage, der Schneeregen während Teilen des Rennens; die Piste in Zagreb war in keinem guten Zustand, wurde schlechter mit jeder Fahrerin. Keine Fahrerin nach Holdener kam mit einem kleineren Rückstand als 1,5 Sekunden ins Ziel.

Michelle Gisin, Siegerin des Slaloms von Semmering, wahrt mit 0,38 Sekunden Rückstand die Chance auf den zweiten Slalomsieg. Die Herausforderung wird aber gross sein. Denn Petra Vlhova zeigte im ersten Lauf eine sehr gute Leistung, niemand kam an ihre Zeit ran. Am gefährlichsten wurde ihr die Österreicherin Katharina Liensberger, die 0,32 Sekunden Rückstand aufweist. Als Vierte klassierte sich Mikaela Schiffrin 0,42 Sekunden hinter Vlhova.

Die dritte Schweizerin Mélanie Meillard, die mit Nummer 23 gestartet ist, schied nach einem Fehler im oberen Teil aus. Als 33 verpasste auch Camille Rast mit Startnummer 57 den zweiten Lauf knapp.