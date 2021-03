Kunstausstellung in Steffisburg – Gut zwei Monate im Zeichen der Keramik Die erste Communitas-Ausstellung im Kunsthaus Steffisburg dreht sich rund um die lokale Töpfertradition.

Die nächste Ausstellung im Kunsthaus Steffisburg dreht sich rund um Keramik. Foto: Stefan Leimer

Vom 21. März bis 30. Mai nimmt Kollektiv Kollektiv im ersten Projekt des Ausstellungszyklus Communitas die lokale Töpfereitradition aus dem 18. und 19. Jahrhundert zum Ausgangspunkt, um aus heutiger Sicht nach der gemeinschaftsstiftenden Funktion von Handwerk zu fragen. Das schreiben die Künstler mit Blick auf die Ausstellung in Steffisburg in einer Mitteilung.

Für das Schaufenster des Bushauses konzipiert die Künstlerin Victoria Assas eine Keramik-Audio-Installation, in welcher sie die akustischen Eigenschaften des Materials erforscht «und ihm einen lebendigen und musikalischen Aspekt verleiht: Sie verwandelt gegossene Keramikplatten mithilfe von Technik in ein Ton gebendes Objekt und zugleich in einen Resonanzkörper.» Im Cargo-Raum des Bushauses wächst die Ausstellung mit der Laufzeit unter Mitwirkung des Publikums: Alle sind eingeladen, persönliche Keramiken einzubringen und ihre zugehörigen Geschichten zu teilen.

Eigene Keramik ausstellen

Am 20. März um 16 Uhr wird die Ausstellung auf dem Dorfplatz eröffnet. Ab dann ist sie jeweils samstags und sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Individuelle Öffnungszeiten für Gruppen sind nach Vereinbarung möglich. Am 20. März, am 10. und 24. April oder 8. Mai können von 14 bis 16 Uhr Keramiken für die gemeinschaftliche Ausstellung im Bushaus abgegeben werden.

Am 8. Mai von 14 bis 17 Uhr findet zudem ein offener Keramik-Workshop mit Sonja Bieri und Kollektiv Kollektiv auf dem Dorfplatz statt; bei schlechtem Wetter in der Metzgerei an der Oberdorfstrasse 36. Anmeldung bis 25. April an kommunikation@kunsthaus-steffisburg.ch.

Zum Abschluss kocht Kollektiv Kollektiv am Sonntag, 30. Mai, ein Festmahl und lädt von 12 bis 14 Uhr zum gemeinsamen Mittagessen auf dem Dorfplatz ein. Die Schlechtwettervariante wird auf der Website angekündigt.

pd/maz