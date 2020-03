Böse Geister im Spiel? – Gut, hat niemand zugeschaut – Geisterspiele als Glücksfall Lerchenfeld und Spiez tauchten im Test gegen Thun II je 0:8. Beide Partien fanden in der Stockhorn-Arena unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Peter Berger

Der FC Thun II gewann die Geisterspiele gegen Spiez (Bild) und Lerchenfeld je 8:0. Facebook/FC Spiez

Alle drei Clubs spielen in der 2. Liga interregional. Thun II allerdings in der Gruppe 2, Spiez und Lerchenfeld in der Gruppe 3. Aber man kennt sich und testete zuletzt gegeneinander. Wegen des Coronavirus jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Thuns U-21 bezwang dabei sowohl Lerchenfeld wie auch Spiez 8:0. Auf die Klatschen angesprochen, meint Daniel Klossner scherzend: «Das kann nicht sein, Thun vermeldet falsche Resultate.» Aber dann wird Lerchenfelds Trainer ernst: «Wir müssen froh sein, waren keine Zuschauer zugelassen, denn wir gaben ein ganz schlechtes Bild ab.» Klossner lobte indes auch den Gegner, die jungen Thuner Talente seien flink, griffig und willig gewesen. «Ihr hohes Pressing und starke Gegenpressing war auf einem enorm hohen Niveau.»

Ähnlich tönt es von Spiez-Trainer Urs Wyder: «Thun war läuferisch und spielerisch viel besser. Das ist eine tolle Mannschaft.» Dass keine Zuschauer anwesend waren, habe jedenfalls keinen Einfluss gehabt, meint der Nachfolger von Peter Kobel. Das bestätigt auch Gian-Luca Privitelli. Die Thuner hatten Anfang Februar bereits Moutier, notabene Leader in der Gruppe mit Spiez und Lerchenfeld, 9:0 weggeputzt. «Aber da waren noch keine Geister im Spiel», sagt Thuns U-21-Trainer lachend. Privitelli führt die deutlichen Resultate auf andere Tatsachen zurück. «Wir haben sehr früh wieder mit dem Trainingsbetrieb angefangen, waren dadurch besser im Rhythmus. Wir verfügen mit dem Stadion über eine gute Infrastruktur. Und nicht zuletzt konnten wir uns individuell aber auch als Team weiterentwickeln.»

Thun will angreifen

Privitelli ist jedenfalls sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Schliesslich wurden auch Köniz und Breitenrain aus der Promotion League bezwungen. Der Coach sagt denn auch: «Wir wollen in der Meisterschaft voll angreifen.» Der Absteiger aus der 1. Liga liegt in der Gruppe 2 auf Rang 6, acht Zähler hinter Leader Düdingen. Die Thuner starten am Sonntag mit einem Geisterspiel gegen Colombier zur Rückrunde.

Auch Konolfingen machte Bekanntschaft mit einem Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Test gegen die U-18-Equipe von YB im Stade de Suisse ging 2:3 verloren. «Aber die fehlenden Zuschauer hatten absolut keinen Einfluss auf das Spiel. Der Formstand oder das zur Verfügung stehende Kader sind entscheidende Faktoren», betont FCK-Trainer Marcel Joss.

Ligaerhalt ist Ziel

Auch wenn die Zuschauerzahlen in der Amateurliga natürlich nicht mit dem Profibereich zu vergleichen sind, hält etwa Klossner stellvertretend für alle fest: «Eine Partie vor ein paar Leuten ‹fägt› einfach mehr.» Doch ob mit oder ohne Fans, für Schlusslicht Lerchenfeld geht es darum, den Ligaerhalt zu schaffen. «Das wird schwierig», weiss Klossner. Schliesslich hat der Coach noch drei Abgänge von Stammspielern zu beklagen.

Wyder schwebt mit Spiez nicht in akuter Abstiegsgefahr. Der Interimstrainer, der im Sommer Patrick Baumann Platz machen wird, möchte mit dem Aufsteiger so schnell wie möglich den Ligaerhalt sicherstellen. «Ich bin zuversichtlich, wir müssen einfach gegen die Teams in unserer Tabellenregion punkten», sagt Wyder. Auch das um einen Rang (8.) und Punkt besser klassierte Konolfingen startet mit den gleichen Ambitionen. «Unser Hauptziel ist der Ligaerhalt», sagt Joss. Trotz dem schmalen Kader mit einigen Junioren ist der Trainer nach einer guten Vorbereitung überzeugt, dass man nicht absteigen werde. «Die Einstellung stimmt, wir sind bereit.» Gedanken an böse Geister gibt es nicht.