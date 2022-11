GV der Sportbahnen Jaunpass AG – Gut gewirtschaftet dank schönen Weekends Die Sportbahnen Jaunpass AG vermeldet Aufwärtstendenz. Sie erreichte im letzten Winter einen Betriebsertrag von 309’000 Franken – eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 41’000 Franken.

Die Sportbahnen Jaunpass AG erzielte im letzten Winter einen Betriebsertrag von 309’000 Franken. Und profitierte nicht zuletzt von den guten Wetterbedingungen vor allem an den Wochenenden. Foto: PD

Den Sportbahnen Jaunpass AG gelang es, in der Saison 2020 und 2021 einen Ertrag von 268’000 Franken zu erwirtschaften. Das geht aus dem Jahresbericht des Verwaltungsratspräsidenten Hans Niederhauser hervor: «Das kostenbewusste Handeln auf der Aufwandseite machte sich weiter bezahlbar.» Und: «Das halten wir weiter sehr hoch.»

Euphorie und schwarze Null

«Trotz all dieser Euphorie werden wir knapp mit einer schwarzen Null die Saison finanziell abschliessen», so Hans Niederhauser. Das hatte auch mit mehr Investitionen zu tun. So in die Erdung des BKW-Trafo bei der Talstation Winteregg, in die neue Verkabelung der Strecke Winteregg sowie in die Sanierung der Umlenkrolle bei der Bergstation. Ausserdem wurde der Übergang unten bei der schwarzen Piste über den «Gschwändgraben» aufgebessert.

An der Generalversammlung im Boltiger Hotel Simmental war Aufwind zu spüren. 25 Stimmberechtigte kamen, die 1464 der 2000 Aktien vertraten (73,2 Prozent).

«Wichtig waren die schönen Wochenenden.» Nicole Altermatt, Sekretärin bei der Sportbahnen Jaunpass AG

Der frühe Saisonstart spielte der Sportbahnen Jaunpass AG in die Karten. «Wichtig waren die schönen Wochenenden.» Sie halfen, zu einem «sehr positiven Ertragsergebnis» zu kommen, wie Sekretärin Nicole Altermatt mitteilt.

Betriebsertrag gesteigert

Die Personalkosten stiegen, trotz des deutlich höheren Betriebsertrags, nur leicht, ebenso der sonstige Betriebsaufwand. Die Sportbahnen Jaunpass AG erreichte im letzten Winter einen Betriebsertrag von 309’000 Franken. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 41’000 Franken.

Durch die Rückzahlung der Bürgschaft der beiden Parteien Seygemeinde Weissenbach und Camping Jaunpass AG gelang es, die Sportbahnen Jaunpass AG von einem Verlustvortrag von 104’000 Franken hin zu einem Gewinnvortrag von rund 35’000 Franken zu führen.

«Der jährliche Beitrag der Gemeinde Boltigen in der Höhe von 20’000 Franken verhalf weiter zum sehr guten Resultat.» Sportbahnen Jaunpass AG in der Medienmitteilung

Weiter konnte das nicht mehr benötigte Lifthaus der Talstation Hüttlistalden verkauft werden. «Der jährliche Beitrag der Gemeinde Boltigen in der Höhe von 20’000 Franken verhalf weiter zum sehr guten Resultat», wie die Sportbahnen Jaunpass AG weiter mitteilt.

Weiter wurde Robert Treuthardt, Vertreter der Seygemeinde Weissenbach, als Mitglied des Verwaltungsrats verabschiedet. Er ist seit 1975 in verschiedenen Funktionen bei den Sportbahnen Jaunpass tätig gewesen, wie es in der Medienmitteilung heisst.

pd/sp

