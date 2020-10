Keiner trifft häufiger als Aziri und Lekaj – Gut geölte Berner Tormaschinen Langenthals Labinot Aziri und Zemerart Lekaj von Thun II sind in blendender Verfassung. Sie führen die Torschützenlisten in der 1. Liga und 2. Liga inter an. Adrian Lüpold

In der Form seines Lebens: Keiner hat in der 1. Liga mehr Tore erzielt als Langenthals Stürmer Labinot Aziri (rechts). Foto: Marcel Bieri

Landauf und landab hoffen Tausende von Amateurkickern, dass die letzten Spieltage vor der Winterpause trotzt der angespannten Lage über die Bühne gebracht werden können. Angesichts der vielen positiven Corona-Testresultate drohen indes Verschiebungen und Absagen, die vor allem auch für jene Mannschaften und Spieler ärgerlich wären, die sich gerade in blendender Verfassung befinden.

11 Tore in 8 Spielen

In der 1. Liga (Gr. 2) etwa führt Biel die Rangliste mit einem stattlichen Vorsprung an, was angesichts der Ambitionen der Seeländer nicht überrascht. Eher verblüffend ist hingegen der Lauf und die Platzierung des FC Langenthal, der in den letzten Jahren eher in den hinteren Tabellenregionen angesiedelt war. Trotz einer 0:1-Niederlage gegen Bassecourt am letzten Spieltag, liegen die Oberaargauer auf dem vierten Platz in Tuchfühlung zu Rang 2, der Ende Saison zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Promotion League berechtigen würde.