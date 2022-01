Kolumne Katja Früh - Gut genug

Wenn Sie eine Mutter sind, kennen Sie vielleicht den Ausdruck von der good enough mother, der da meint, Sie sollen sich nicht weiter um Perfektion bemühen, so wie es ist, ist es gut genug für ihre Kinder. Das soll den Müttern ihr ewig schlechtes Gewissen nehmen. Den Müttern, die immer zerrissen sind zwischen ihren Aufgaben, zwischen Kindern und Beruf, zwischen Alltag und Ambitionen. Den Frauen, die noch in der tiefsten Erschöpfung ihr gutes Aussehen zu bewahren versuchen, die keine Zeit für gar nichts haben, allem gerecht werden wollen und sich dabei selbst verlieren.