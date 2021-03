Hilfe vom Kanton für Sportclubs – Gut gemeint, aber wahrscheinlich nutzlos Der Kanton Bern übernimmt die Solidarbürgschaft für Berner Sportclubs, wenn diese Darlehen vom Bund beziehen möchten. Doch die Vereine sind zurückhaltend. Peter Berger , Stephan Dietrich

Leere Sitzplätze reissen auch in Thun Löcher in die Kasse. Foto: Christian Pfander

Die einen spielen gewöhnlich vor Tausenden von Zuschauern, die anderen vor ein paar Hundert. Und doch profitieren der SC Bern (Eishockey) und der HV Herzogenbuchsee (Frauenhandball) vom selben Angebot. Der Grosse Rat hat beschlossen, dass der Kanton Bern die Solidarbürgschaft übernimmt, wenn Sportclubs Bundesdarlehen beziehen. Das betrifft 19 Berner Profi- oder Halbproficlubs aus den Sparten Fussball, Eishockey, Unihockey und Handball.

Bei den meisten Vereinen hat man jedoch längst vorgesorgt, darum kommt das Geschenk vom Berner Parlament zu spät. Marc Lüthi, Geschäftsführer beim SC Bern, äussert sich gewohnt pointiert: «Wir brauchen die Solidarbürgschaft des Kantons nicht. Wir haben zwar Kredite beantragt, aber eine andere Lösung gefunden.» Eine Lösung, auf die man beim Eishockeyverein im optimalen Fall gar nicht zurückgreifen muss, denn: «Ob wir die Kredite letztlich benötigen werden, ist derzeit noch unklar. Doch absagen kann man immer.»

Entscheid ohne Auswirkung für den SC Langenthal (links Eric Himelfarb). Foto: Marcel Bieri

Eine Liga tiefer spielt der SC Langenthal, und auch dort gibt man sich zurückhaltend. «Wir haben kein Darlehen beantragt», hält Gian Kämpf fest. Daran ändert auch der Beschluss des Kantonsparlaments nichts. Der Verwaltungsratspräsident des SC Langenthal hofft dagegen, dass der Club Gelder aus den À-fonds-perdu-Beiträgen erhalten wird.

Vorerst keine weiteren Beiträge

Mit diesen Beiträgen ist es so eine Sache. Der FC Thun musste Ende Januar darauf verzichten, À-fonds-perdu-Beiträge beim Bundesamt für Sport zu beantragen. «Weil wir 2020 schon Geld aus dem Stabilisierungspaket erhalten haben, durften wir nicht auch noch À-fonds-perdu-Beiträge beziehen», erklärt Andres Gerber. Um den Liquiditätsengpass zu beheben und damit finanziell zu überleben, hat der Thuner Fussballclub jedoch bereits ein Bundesdarlehen bezogen. Dieses muss in den nächsten Jahren zurückgezahlt werden. Die nun beschlossene Solidarbürgschaft durch den Kanton für Darlehen bezeichnet Gerber als gutes Zeichen in einer doch weitgehend schwer absehbaren Zeit. Er betont jedoch: «Ich hoffe sehr, dass wir das Darlehen mit eigenen Mitteln zurückzahlen können.»

Nur der Schiedsrichterassistent, aber kein Zuschauer beobachtet, wie Thuns Grégory Karlen (r.) den Krienser Helios Sessolo bedrängt. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Probleme sind nicht gelöst

Kein Bedarf bei den Profivereinen, aber wie sieht es bei den Vereinen aus, deren Spielerinnen und Spieler neben Sport einem Beruf nachgehen? «Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir keine Bundesgelder beziehen müssen», sagt Ursula Haller. Die Präsidentin des NLA-Frauenhandballclubs Rotweiss Thun erklärt, man habe bisher lediglich Kurzarbeit im kleinen Umfang beantragen müssen. Sie weiss aber, dass bei anderen Clubs die finanziellen Folgen wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen gravierender sind. «Ich begrüsse deshalb, dass der Kanton Bern die Solidarbürgschaft für Darlehen übernimmt.» Gleichzeitig hebt Haller den Mahnfinger: «Es ist ein Irrglaube, dass dies alle Probleme löse. Ich möchte, dass nicht nur an den Leistungssport gedacht wird, sondern auch sichergestellt wird, dass der Breitensport überleben kann.»

Die Thunerin Emilia Eberhart (r.) reisst sich ebenso energisch um den Ball wie die HVH-Spielerinnen Anina Steiner (l.) und Ivana Jenni.

Die finanzielle Lage der Clubs ist weniger dramatisch. Foto: Patric Spahni

Auch Ligakonkurrentin HV Herzogenbuchsee sieht davon ab, Bundesgelder zu beantragen. «Die formellen Hürden sind für einen Club wie uns riesig», sagt Andrea Duppenthaler. Die Finanzchefin bleibt trotz Entscheid des Grossen Rates skeptisch: «Auch wenn der Kanton die Bürgschaft übernimmt, gilt es abzuschätzen, ob man ein allfälliges Darlehen später zurückzahlen kann.» Im Moment wollen die Oberaargauer darauf verzichten, kategorisch ausschliessen will es Duppenthaler nicht: «Wer kann schon sagen, wie die Situation in drei, vier Monaten aussieht?»

Wiler-Ersigen hofft auf Zuschauereinnahmen

Die grossen Vereine haben kein Interesse, die kleinen auch nicht. Dann vielleicht die dazwischen. Zum Beispiel Wiler-Ersigen, der Rekordmeister im Unihockey. «Wir hoffen, dass wir von der Bürgschaft nie Gebrauch machen müssen», sagt Präsident Reto Luginbühl. «Auf Pump zu leben, bringt uns nicht weiter.» Wiler-Ersigen hat bereits in der ersten Corona-Welle À-fonds-perdu-Beiträge erhalten, «auch die Möglichkeit auf Kurzarbeit hat uns geholfen». Und von der Hausbank sei ein Kredit in Anspruch genommen worden. So sei die aktuelle Saison gerettet. «Längerfristig hilft uns aber nur eines: Wir müssen wieder vor Zuschauern spielen dürfen.» Für die aktuelle Saison hat Luginbühl die Hoffnung aufgegeben, bereits am Wochenende beginnen die Meisterschafts-Playoffs. «Für die nächste Saison erhoffen wir uns aber die Rückkehr zur Normalität. Unbedingt.»