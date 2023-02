Weltcup in Crans-Montana – Die spektakulärste Abfahrt im Frauen-Weltcup läuft Nach der gestrigen Absage wird heute im WM-Ort von 2027 gefahren. Verfolgen Sie das Rennen im Liveplayer. Marco Oppliger UPDATE FOLGT

Lara Gut-Behrami will aufs Podest. Am liebsten zuoberst. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Nicht schon wieder, dürfte sich manch ein Zuschauer in Crans-Montana denken. Kurz bevor Kajsa Lie diese Abfahrt eröffnen sollte, entscheidet die Rennleitung, den Start um eine Viertelstunde nach hinten zu schieben. Die Sicht ist zu gering, weil sich wie schon am Samstag Wolken und Nebel an den Berg geschoben haben, dieses Mal sitzen sie im Startbereich. Bald wird daraus eine halbe Stunde – nun soll also um 11.30 Uhr gestartet werden.

Zur Erinnerung: Der Auftakt zur Abfahrt vom Samstag musste wegen einem dichten Wolkenband, das sich erst ins Ziel und dann weiter nach oben drängte, immer wieder nach hinten geschoben werden. Als die Athletinnen schliesslich um 13 Uhr freie Sicht gehabt hätten, entschied die Rennleitung: Übung-Abbruch. Dies, weil ein Vorfahrer wegen der dermassen aufgeweichten Piste beinahe gestürzt wäre.



