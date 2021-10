Riesenslalom in Sölden – Gut-Behrami und Shiffrin in einer eigenen Liga Lara Gut-Behrami führt nach dem 1. Lauf des Riesenslaloms in Sölden einen Hauch vor Mikaela Shiffrin. Die anderen Athletinnen liegen eine halbe Sekunde und mehr zurück. Herbie Egli

Wie bei der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo nah zusammen: Lara Gut-Behrami (r.) und Mikaela Shiffrin. Foto: Erich Spiess (Freshfocus)

Lara Gut-Behrami ist der Start in den Weltcup-Winter geglückt. Nach Halbzeit des Riesenslaloms in Sölden liegt die 30-jährige Tessinerin an der Spitze. «Ich bin überrascht, dass es so schnell war. Ich war mit meiner Fahrt im mittleren Teil, dem Steilhang, nicht ganz zufrieden», analysierte Gut-Behrami bei SRF ihren 1. Lauf.

Ihr Vorsprung auf die Amerikanerin Mikaela Shiffrin beträgt nur winzige zwei Hundertstel. Für Hochspannung um den Sieg ist im zweiten Lauf ab 13.15 Uhr also gesorgt. Die Österreicherin Stephanie Brunner liegt als Drittplatzierte 54 Hundertstel zurück.

Für einen Start entschieden hat sich auch Michelle Gisin, die im Sommer am Pfeiffer'schen Drüsenfieber erkrankte. Der 27-jährigen Obwaldnerin war der Trainingsrückstand natürlich anzumerken. Gisin verlor 1,69 Sekunden auf ihre Schweizer Teamkollegin.

