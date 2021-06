Festivalsommer – Gustav veranstaltet neues Open Air am Schwarzsee Alles abgesagt? Von wegen: Der Freiburger Sänger hat sich Festivalprofis geholt und organisiert an seinem Sehnsuchtsort ein Musikfestival. Michael Feller

Idylle und Sehnsuchtsort von Gustav: Der Schwarzsee. pd

Es war eine Schnapsidee, jetzt wird es konkret: Der Freiburger Musiker Pascal Vonlanthen, besser bekannt als Gustav, veranstaltet ein neues Musikfestival. Es hört auf den Namen «Lac Noir» und soll vom 19. bis zum 21. August erstmals stattfinden. Am Schwarzsee.

«Es ist ein Ort, mit dem wir Freiburger alle viel verbinden», sagt Vonlanthen. «Da waren wir als Kinder zum ersten Mal Ski fahren, da mussten wir zum ersten Mal wandern.» Heute ists ein Dürfen. Vor Freude, dass er genau dort sein neues Projekt realisieren kann, kann er gar nicht mehr aufhören, darüber zu reden. Es ist das erste Mal, dass er ein Festival leitet, er ist der Präsident des dafür gegründeten Vereins. «Ich habe an vielen Festivals gespielt und weiss, wo man anklopfen muss, um so etwas auf die Beine zu stellen.» So hat er Phibe Cornu mit ins Boot geholt, Geschäftsleiter des Seaside Festivals und früher über lange Jahre «Mister Gurtenfestival».