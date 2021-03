Neues Album, keine Konzerte – Gus MacGregors Bern-Reise im Kopf Singer-Songwriter Gus MacGregor kann dem Berner Publikum sein neues Album nicht wie sonst live vorstellen. Dafür bereist er den Kanton in seiner Erinnerung. Michael Gurtner

Gus MacGregor, englischer Singer-Songwriter mit bernischer Vergangenheit. Foto: PD

Ein bisschen ist Gus MacGregor ja ein «Bärner Giel». Sieben Jahre lang lebte der Sänger und Songschreiber in Bern. Jedes neue Album stellte er dem Publikum im Kanton vor. Live und direkt. Genau so also, wie es derzeit schlicht nicht möglich ist. Und weil MacGregor mit seiner Ehefrau und den beiden kleinen Söhnen mittlerweile wieder in seiner englischen Heimat wohnt, ist eine Reise in die Schweiz in Pandemiezeiten kein Thema. Zumindest physisch. Aber Reisen im Kopf – sie sind zum Glück nicht abhängig von Corona-Tests und Quarantäne-Vorschriften.

Und so teilt Gus MacGregor zur Veröffentlichung seines neuen Werks «Asteroid» drei Erinnerungen an drei spezifische Sehnsuchtsorte im Kanton Bern mit uns. «Ich wollte an meinem geheimen Kanton Bern teilhaben lassen», sagt er, «an den weniger offensichtlichen Orten, die ich vermisse.» Die Schweiz sei ein poetisches Land für ihn: «Ich verbringe jeweils viel Zeit damit, den Leuten zuzuschauen und Vermutungen über ihr Leben anzustellen. Und ich konnte nicht anders, als meine Gedanken zu teilen, die ich habe, wenn ich diese Orte besuche.» Lassen wir die Reise beginnen.